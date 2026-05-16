Суд арестовал 16 мигрантов после драки на птицефабрике в Ленобласти

Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца 16 фигурантов дела о драке на птицефабрике "Синявинская" в Ленинградской области, сообщила 15 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Им предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При этом остальных 12 предполагаемых участников драки суд не стал арестовывать из‑за отсутствия достаточных доказательств причастности задержанных к совершению правонарушения. Всего суд рассмотрел 28 материалов об избрании мер пресечения.

Инцидент произошел 12 мая в поселке Приладожский Кировского района Ленобласти. По информации полицейских, в драке участвовали 60 работников птицефабрики из Средней и Южной Азии. По данным правоохранителей, в результате конфликта госпитализировали 20 человек, семеро из них находились в тяжелом состоянии. Силовики задержали 12 иностранцев в возрасте от 21 до 39 лет, которых сочли наиболее активными участниками драки. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

