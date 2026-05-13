В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадали 20 человек

Массовая драка с участием 60 человек произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области, сообщило 13 мая региональное ГУ МВД. По информации правоохранителей, в результате конфликта пострадали 20 человек. Их госпитализировали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, драка произошла после словесного спора между работниками птицефабрики из Средней и Южной Азии. Из них 12 иностранцев в возрасте от 21 до 39 лет доставили в отдел полиции. Силовики считают их самыми активными участниками произошедшей драки. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине апреля уличная драка произошла в центре Петербурга возле бара на Владимирском проспекте. Полицейские задержали четырех мужчин, подозреваемых в избиении петербуржца и стрельбе из пускового устройства. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

