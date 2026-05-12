Полиция задержала подозреваемого в краже пожертвований из храма в Красном Селе

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже ящика для пожертвований из храма Святой Троицы в Красном Селе, сообщили 12 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее настоятель церкви обратился в полицию Красносельского района после пропажи ящика, в котором насчитали 50 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Кража ящика с пожертвованиями прихожан произошла днем 9 мая. Тогда злоумышленник сбежал вместе с похищенными средствами. В пресс-службе ведомства сообщили, что сумму удалось изъять лишь частично. По информации правоохранителей, фигурант 17 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям о краже и грабеже (161 УК РФ). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В феврале 2024 года из Воскресенской церкви, находящейся в деревне Торошковичи Лужского района, неизвестные похитили кружки с пожертвованиями. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Полицейские возбудили дело по статье о краже.

