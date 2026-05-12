Автобус врезался в здание подведа комитета по транспорту

В центре Петербурга пассажирский автобус утром 12 мая врезался в здание на улице Моисеенко, 22, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По этому адресу расположены подведомственный комитету по транспорту Городской центр управления парковками и помещение Государственной жилищной инспекции. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автобуса госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации правоохранителей, других пострадавших нет. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

ДТП произошло в 8:49 на улице Моисеенко в Центральном районе Петербурга. По предварительной версии, авария произошла, когда водителю стало плохо за рулем. Судя по видеозаписи, опубликованной полицейскими, во время движения на зеленый сигнал светофора автобус отклонился от своего маршрута, заехал на тротуар, задел ограждение и дорожный знак, а после врезался в здание.

На прошлой неделе автобус врезался в здание рядом со станцией метро "Удельная" в Выборгском районе Петербурга. Водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка автобуса, ее увезли в больницу с незначительными травмами.

