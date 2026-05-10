Из храма в Красном Селе украли ящик для пожертвований

Неизвестный похитил ящик с пожертвованиями из храма Святой Троицы в Красном Селе, сообщила 10 мая "Фонтанка". По данным издания, накануне настоятель храма обратился в полицию Красносельского района.

Священнослужитель передал полицейским, что неизвестный совершил кражу и сбежал. Сумма ущерба не уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Храм Святой Троицы в Красном Селе построили в 1733 году. В XIX веке церковь перестроили и расширили. В 1995 году храм включили в список объектов культурного наследия федерального значения. Здание отреставрировали в начале XXI века.

Зимой 2024 года возбудили уголовное дело после кражи ценностей из Воскресенской церкви в деревне Торошковичи Лужского района Ленобласти. Священнослужитель сообщил полицейским, что неизвестные проникли в храм, разбив стекло, и украли кружки с пожертвованиями. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

