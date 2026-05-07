Минобороны: ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Петербурге

В ночь на 7 мая Украина предприняла попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Петербурга, сообщили в министерстве обороны России. Шесть беспилотников летели со стороны Латвии. Их обнаружили с помощью средств радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

"Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минуту мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)", – говорится в сообщении Минобороны.

При изучении обломков беспилотника удалось выяснить, что им оказался БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства.

В ведомстве уточнили, что БПЛА заметили в 03:20 в воздушном пространстве Латвии. Одновременно в это время в небе находились два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об угрозе атаки БПЛА. Режим воздушной опасности действовал с 04:21 до 07:40. Глава региона уточнил, что "цели не достигли границ региона".

