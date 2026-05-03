На Калининградском направлении задерживаются поезда из-за схода вагонов в Литве

Пять поездов, следовавших в Калининград и обратно, не могут проехать из-за схода вагонов на литовской железной дороге, написал 3 мая губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих соцсетях. Два поезда, которые направлялись из Калининграда в Москву и Адлер, остались на территории России. В ближайшее время их направят в Черняховск, сообщил Беспрозванных. Остальные три поезда находятся в Беларуси. Всем пассажирам оказывают необходимую помощь.

"РЖД развернет оперативный штаб по этой ситуации. На данный момент от литовских железных дорог не поступало информации о прогнозе возобновления движения, как только они сообщат, КЖД [Калининградская железная дорога] начнет принимать меры по возобновлению движения наших поездов", - написал губернатор региона в своих соцсетях.

Глава Калининградской области подчеркнул, что все службы регионального правительства, МВД и РЖД готовы принять оперативные меры для разрешения ситуации. Кроме того, Беспрозванных поблагодарил коллег из Беларуси за помощь российскими пассажирам.

Как пишет "Коммерсант Северо-Запад", литовский локомотив и несколько товарных вагонов, сошедшие с рельсов, следовали из Германии. Они перевозили опасный химикат метанол. Несколько дней назад в Литве произошла еще одна авария, сообщило издание. С рельсов сошли платформы с щебнем.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру