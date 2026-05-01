Бастрыкин поручил проверить детсад из-за травмы ребенка в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СУ СК по Ленинградской области Дмитрию Митяеву доложить об обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка в детском саду в Волховском районе, передает 1 мая пресс-служба ведомства. Следователями проводится процессуальная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

По информации региональных СМИ, инцидент произошел 23 апреля в детсаду в деревне Потанино. Со слов матери пострадавшего, которые приводят в пресс-службе СК, мальчик получил телесные повреждения во время прогулки. У него также обнаружили черепно-мозговую травму, ушибы и повреждения зубов, утверждают региональные издания. При этом персонал детского сада не оказал несовершеннолетнему медицинскую помощь, не обратился к врачам и не сообщил родителям о произошедшем. По сведениям журналистов, мальчику полтора года.

В августе 2025 года Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по факту травмирования 4-летней девочки в детском саду в Сертолово. По информации пресс-службы СК, ребенка госпитализировали после падения на детской площадке во время прогулки.

