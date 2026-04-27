Утром в Петербурге произошло почти два десятка ДТП

В Петербурге утром 27 апреля зафиксировали 19 дорожно-транспортных происшествий, обратил внимание "МК в Питере" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты". В большинстве случаев аварии происходили в центре города или на Севере. На юге города заметили три ДТП.

Вероятно, причиной происшествий стали погодные условия. В Петербурге 26 и 27 апреля шел снег с дождем, на дорогах образовался гололед. На момент 13:00 с карт пропали отметки большинства ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о происшествии на улице Лени Голикова. Вечером 26 апреля водитель не успел затормозить на пешеходном переходе и сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В соседней Ленинградской области также произошли аварии. В Волховском районе региона вечером 26 апреля на автодороге А-114 водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате погибли два человека. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Снегопады в апреле главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил циклоном, пришедшим с юга. По его словам, тепло в городе наступит к 1 мая. Далее циклон направится на Северо-Восток, в сторону Республики Коми.

