Подростку назначили домашний арест после поджога двух АЗС в Ленобласти

Ломоносовский районный суд Ленинградской области 12 июня отправил под домашний арест 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге автомобильных заправочных станций, сообщила пресс-служба судов региона. В отношении несовершеннолетнего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК).

Пресс‑служба судов региона уточнила, что подросток до этого не привлекался к ответственности. В ходе заседания следствие и прокурор просили суд назначить домашний арест, однако сторона защиты и обвиняемый возражали против этой меры.

Инцидент произошел вечером 9 июня в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленобласти. По информации следствия, подросток купил канистру с бензином и поджег две АЗС. По данным силовиков, молодой человек совершил этот поступок под влиянием некого куратора, с которым общался в одном из мессенджеров. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру