Неудавшихся поджигателей бара задержали на Пушкинской улице

Сотрудники Росгвардии задержали ночью 2 августа двух молодых людей по подозрению в попытке поджечь бар на Пушкинской улице, сообщили в ведомстве. Как сообщается, до попытки поджога задержанные даже не были знакомы. Пожар не случился потому, что злоумышленники использовали дизельное топливо, а не бензин.

Задержанными оказались граждане 22 и 34 лет от роду. Как рассказали в Росгвардии, младший отдыхал в заведении на Пушкинской улице, где у него случился конфликт с посетителями около 23:00. Нетрезвого гражданина попросили покинуть помещение. В Лиговском переулке молодой человек обратил внимание на припаркованный микроавтобус с закрепленной на задней двери канистре с топливом. Канистру он забрал и пошел обратно к бару.

В пути злоумышленнику повстречался прохожий, которого он уговорил совершить поджог. При этом он якобы представился сотрудником одного из силовых ведомств. Прохожий взял канистру и разлил ее содержимое у входа в бар, пока более молодой соучастник снимал происходящее на телефон. Дизельное топливо, однако же, не загорелось, и инициатор ушел прочь.

Наряд Росгвардии задержал старшего соучастника с канистрой у входа в бар вскоре после полуночи. Гражданин описал приметы зачинщика, после чего последнего задержали на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта. Обоих доставили в отделение полиции.

Ранее пресс-служба Росгвардии сообщала о задержании нетрезвой девушки, вонзившей маникюрные ножницы в ягодицу молодого человека возле Гостиного двора. Гражданка обронила сумочку, а юноша попытался вернуть ей имущество. В ответ она извлекла ножницы и атаковала потерпевшего.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти