Росгвардейцы задержали девушку за нападение с маникюрными ножницами на Невском

Сотрудники Росгвардии задержали утром 1 августа 22-летнюю девушку за нападение на молодого человека на Невском проспекте, сообщили в ведомстве. По версии силовиков, она могла ударить пострадавшего маникюрными ножницами в ягодицу.

Инцидент произошел около 05:00 неподалеку от станции метро "Гостиный двор". Оба участника произошедшего были нетрезвы. Молодой человек обратил внимание, что девушка выронила сумочку, поднял вещь и возвратил владелице. Та в ответ извлекла из сумки ножницы и несколько раз ударила ими юношу в область ягодицы.

Потерпевшего увезли в одну из больниц Петербурга. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал подозреваемую и доставил ее в 76-й отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Причины нападения не сообщаются. По информации "Фонтанки", девушка могла посчитать, что ее грабят.

Ранее нападению подверглась сотрудница Росгвардии, которая пыталась вывести из вагона метро неадекватную девушку. Пассажирка странно себя вела во время поездки, чем привлекла к себе внимание. При попытке вывести ее на платформу она вытащила нож и ранила силовика в предплечье.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру