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Новости 31 июля 2026, 19:45

Директор строительной фирмы получил домашний арест после смерти рабочего

фото ЗакС политика Директор строительной фирмы получил домашний арест после смерти рабочего

Сестрорецкий районный суд отправил до 28 сентября под домашний арест генерального директора ООО "Стройпроект" Александра Костылева, сообщила 31 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Костылева обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, Костылев, будучи главой компании-подрядчика, нарушил правила безопасности при ведении строительных работ в доме №44/1 по Большой Зелениной улице. Халатность фигуранта якобы привела к смерти по неосторожности. После инцидента Костылев вывез тело пострадавшего со строительного объекта на территорию Нового Белоострова, считают следователи.

Костылева задержали 29 июля. По данным пресс-службы судов, обвиняемый полностью признал вину.

Ранее Следственный комитет сообщал, что тело рабочего нашли в лесополосе у реки Сестры с признаками насильственной смерти. Труп обнаружил случайный прохожий.

Сам Костылев попадает в уголовные сводки не впервые. Ранее это также было связано с историческим домом №44/1 по Большой Зелениной улице. В 2024 году его обвинили в нарушении правил безопасности при капитальном ремонте здания, повлекшем обрушение конструкций. Дом планируют восстановить до конца 2026 года. В феврале 2026 года глава фонда капитального ремонта Леонид Вишневский говорил, что в процессе ремонта строители обнаруживают новые проблемы, которые требуют решения.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру


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