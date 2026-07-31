Директор строительной фирмы получил домашний арест после смерти рабочего

Сестрорецкий районный суд отправил до 28 сентября под домашний арест генерального директора ООО "Стройпроект" Александра Костылева, сообщила 31 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Костылева обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, Костылев, будучи главой компании-подрядчика, нарушил правила безопасности при ведении строительных работ в доме №44/1 по Большой Зелениной улице. Халатность фигуранта якобы привела к смерти по неосторожности. После инцидента Костылев вывез тело пострадавшего со строительного объекта на территорию Нового Белоострова, считают следователи.

Костылева задержали 29 июля. По данным пресс-службы судов, обвиняемый полностью признал вину.

Ранее Следственный комитет сообщал, что тело рабочего нашли в лесополосе у реки Сестры с признаками насильственной смерти. Труп обнаружил случайный прохожий.

Сам Костылев попадает в уголовные сводки не впервые. Ранее это также было связано с историческим домом №44/1 по Большой Зелениной улице. В 2024 году его обвинили в нарушении правил безопасности при капитальном ремонте здания, повлекшем обрушение конструкций. Дом планируют восстановить до конца 2026 года. В феврале 2026 года глава фонда капитального ремонта Леонид Вишневский говорил, что в процессе ремонта строители обнаруживают новые проблемы, которые требуют решения.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру