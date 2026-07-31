Полиция задержала 16 мигрантов по итогам рейда в Пушкинском районе

Сотрудники полиции проверили 90 мигрантов в Пушкинском районе, у 16 выявили нарушения, сообщили 31 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Задержанных привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда и пребывания в России (18.8 КоАП РФ).

Всего документы проверили у примерно 300 человек. Рейд провели на строительных объектах и на крупном пункте приема металлопроката. Также сотрудники осмотрели несколько десятков частных домов в садоводческих товариществах.

Территорию дополнительно обследовали с воздуха с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором, что позволило обнаружить в зарослях укрывшихся там иностранцев. Кинологи с собаками проверили личные вещи граждан и обследовали бытовки.

Сотрудники Госавтоинспекции также досмотрели 200 автомобилей в Пушкинском районе. По итогам проверки составили 10 административных протоколов за нарушения ПДД.

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с Управлением по вопросам миграции проверили 300 автобусов и нашли водителя без оформленной регистрации в России. Его доставили в отдел полиции для решения вопроса о депортации из страны.

Сотрудники полиции регулярно проводят массовые проверки соблюдения миграционного законодательства. Так, в середине июля Главк отчитался о проверке более 300 иностранных граждан в хостеле в Репино. Позже в Левашово задержали около 20 нелегалов.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру