СК Петербурга расследует дело о сокрытии гибели рабочего на стройке

В Петербурге расследуют обстоятельства смерти рабочего, тело которого нашли 28 июля в лесополосе у реки Сестры, об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, сотрудник организации получил смертельные травмы во время выполнения строительных работ. Руководитель компании якобы погрузил тело в автомобиль и вывез его в лесополосу.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти 28 июля случайно обнаружил прохожий. Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ возбудил уголовное дело. В отношении руководителя компании, проводившей работы на объекте, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации "Фонтанки", погибший мог участвовать в восстановлении дома № 1/44 на Большой Зелениной.

Работы на объекте выполняет компания "Стройпроект", генерального директора которой, Александра Костылева, в августе 2024 года обвинили по статье о нарушении правил безопасности. Причиной послужило обрушение, случившееся в процессе строительных работ, которые проводились в здании тем летом. После обрушения дом начали восстанавливать, в том числе за счет средств подрядчика. В 2025 году завершили работы по восстановлению теплового контура дома. До осени 2026 года планируется закончить основные работы, чтобы собственники смогли вернуться в квартиры.

В апреле Фонд капитального ремонта Петербурга заключил контракт на оценку технического состояния здания и разработку проекта дополнительного усиления несущих конструкций. В конце июля жители обратили внимание на исчезновение башенки с дома. В ФКР сообщили, что специалисты приступили к усилению эркера.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру