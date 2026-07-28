Неизвестный травмировал девушку выброшенной из окна бутылкой

Полиция разыскивает неизвестного, сбросившего утром 27 июля стеклянную бутылку из окон дома № 24 по проспекту Просвещения. В результате инцидента оказалась травмирована 17-летняя девушка. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

О произошедшем в Выборгском районе в полицию Петербурга сообщил очевидец. Предположительно, неизвестный мог бросить бутылку с пятого этажа. Сейчас полицейские проводят проверку и определяют все обстоятельства произошедшего.

В сентябре 2025 года похожий инцидент произошел в Красном Селе. Тогда мужчина сбросил бутылку с девятого этажа и попал в голову шестилетнему ребенку, проезжавшему под окнами дома на самокате. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Контроль над расследованием брал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру