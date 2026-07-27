СК возбудил дело после гибели зажатого воротами ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после смерти мальчика, получившего травмы во дворе дома на Коломенской улице в Центральном районе Петербурга, сообщили 27 июля в ведомстве.

По версии следствия, днем 22 июля местный житель начал выезжать со двора на автомобиле и открыл электронным замком раздвижные ворота. В это время мальчик попытался пролезть между стеной и воротами. В результате ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили водителя в качестве подозреваемого. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил портал МР7, на месте происшествия возник стихийный мемориал. Петербуржцы несут к воротам дома цветы и детские игрушки.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру