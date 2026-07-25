Водительницу задержали после смертельной аварии на КАД

Полиция задержала 25 июля водительницу автомобиля "Киа Сид" после смертельной аварии на 64-м километре КАД в Пушкинском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб дорожный рабочий, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около трех часов ночи. По предварительным данным, женщина уснула за рулем и не справилась к управлением. Машина выехала в зону проведения дорожных работ, где совершила наезд на двух рабочих.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сама водительница задержана, вопрос об избрании ей меры пресечения решается.

Ранее в петербургском Главке рассказали о результатах рейда, устроенного в поселке Левашово. По итогам проведенного мероприятия 23 человека доставили в отдел полиции.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти