ФСБ задержала в петербургском метро мужчину с самодельным взрывным устройством

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД задержали в метро Петербурга россиянина 2005 года рождения, подозреваемого в попытке пронести самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, сообщили 22 июля в Центре общественных связей ФСБ. По версии силовиков, злоумышленник планировал прикрепить бомбу к машине сотрудника предприятия ОПК по заданию украинских спецслужб.

Правоохранители считают, что злоумышленник связался в одном из мессенджеров с куратором из Украины и собирал данные о сотрудниках военных предприятий Петербурга и Ленинградской области. За свою работу он получал деньги на криптокошелек. От куратора подозреваемый также получил координаты места, где лежало взрывное устройство. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных участников этой попытки диверсии.

Следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК). Сейчас мужчина находится под арестом. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В начале июня сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности по заданию украинских спецслужб. Следствие считает, что злоумышленник фотографировал места в городе по указанию куратора.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру