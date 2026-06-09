ФСБ задержала петербуржца по подозрению в подготовке диверсии

Силовики задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии, сообщил 9 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. По данным правоохранителей, действия злоумышленника курировал представитель военной разведки Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК). Сейчас фигурант дела находится под стражей.

По данным ведомства, подозреваемым оказался гражданин России 1974 года рождения. Мужчина связался через интернет с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, считает следствие. Сам злоумышленник утверждает, что ему пообещали выплатить 8,5 тысяч долларов за фотографии местности, указанной куратором, однако денежные средства он не получил.

В начале апреля правоохранители задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб. Следствие считает, что он забрал посылку со взрывчаткой по заданию куратора из Украины.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру