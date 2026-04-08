Силовики предотвратили украинскую диверсию в Петербурге

Представители правоохранительных органов в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур региона. По данным издания, задержанный родился в Берлине, но живет в России. Правоохранители нашли у него взрывчатку.

"По оперативным данным, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины для осуществления диверсии в Петербурге. Для этого в указанном "кураторами" месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан", - рассказал собеседник информагентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям. В частности, его подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), подготовке к диверсии (ст. 281.1. УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1. УК РФ). По данным источника РИА Новости, фигуранту дела грозит пожизненное заключение.

В конце февраля в Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух россиян, причастных к подготовке теракта. В ведомстве выяснили, что они планировали покушение на высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны по заданию украинских спецслужб.

