Петербуржца обвинили в порче автомобиля за неправильную парковку

Жителя Петербурга будут судить за порчу неправильно припаркованного Ford Focus. Материалы дела о порче автомобиля (ст. 167 УК) переданы в Василеостровский районный суд, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.

По данным следствия, 3 апреля 39-летний житель закрасил лобовое стекло и номера иномарки. Свой он поступок он объяснил неправильной парковкой. По словам обвиняемого, автомобиль занимал значительную часть тротуара и мешал проходу пешеходов. Владельцу автомобиля причинили ущерб в размере 24 тысяч рублей, установили в прокуратуре.

Зимой 2025 года Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за порчу имущества, совершенную по мотивам вражды. Ранее за такие действия можно было получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас за порчу имущества грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру