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Новости 16:55

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за порчу имущества из ненависти

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об ужесточении наказания за порчу имущества из ненависти

Госдума 19 февраля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, усиливающий ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества по мотивам вражды. Теперь за такие преступления могут назначить до пяти лет лишения свободы вместо двух.

Поправки внесены в статью 167 УК РФ. Если преступление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды к социальной группе, его будут квалифицировать по второй части статьи с более суровым наказанием.

"Так, по данным МВД России, отмечен рост преступлений, совершенных по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев)", — говорится в пояснительной записке.

Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "В условиях, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, очевидно, что за попытки сеять ненависть и вражду наказание должно быть значительно строже, чем сейчас", - написал он в своем Telegram-канале.

О возможном внесении законопроекта в Госдуму ЗАКС.Ру писал еще в апреле 2024 года. В первом чтении инициативу одобрили в декабре.

фото: ЗАКС.Ру


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