Госдума приняла закон об ужесточении наказания за порчу имущества из ненависти

Госдума 19 февраля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, усиливающий ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества по мотивам вражды. Теперь за такие преступления могут назначить до пяти лет лишения свободы вместо двух.

Поправки внесены в статью 167 УК РФ. Если преступление совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды к социальной группе, его будут квалифицировать по второй части статьи с более суровым наказанием.

"Так, по данным МВД России, отмечен рост преступлений, совершенных по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев)", — говорится в пояснительной записке.

Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "В условиях, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, очевидно, что за попытки сеять ненависть и вражду наказание должно быть значительно строже, чем сейчас", - написал он в своем Telegram-канале.

О возможном внесении законопроекта в Госдуму ЗАКС.Ру писал еще в апреле 2024 года. В первом чтении инициативу одобрили в декабре.

фото: ЗАКС.Ру