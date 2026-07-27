47news: Депутат из Ленобласти Бойченко останется под стражей до конца сентября

Октябрьский районный суд продлил содержание под арестом депутата МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Ленобласти Дмитрия Бойченко, сообщило 27 июля 47news. За решеткой 44-летний депутат останется до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что депутат был задержан 27 мая сотрудниками ФСБ. По информации издания, произошло это при получении взятки в 50 млн рублей от предпринимателя. При этом, как сообщило 47news, это был первый транш, а не полная сумма. Всего мужчина якобы планировал получить 132 млн рублей. Сам муниципал мог быть посредником при передачи денег, пишет издание.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, предприниматель, давший взятку, якобы выиграл торги на аренду земли и рассчитывал на покровительство при дальнейшем выкупе территорий.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру