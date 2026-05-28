Новости 28 мая 2026, 19:34

47news: Мундеп из Ленобласти задержан по делу о взятке в 50 млн рублей

Депутата МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Ленинградской области Дмитрия Бойченко 27 мая задержали сотрудники ФСБ, передает 47news. По данным издания, он получил от предпринимателя 50 млн рублей на паркинге в Петроградском районе Петербурга. Всего Бойченко якобы должен был получить 132 млн. 

Предприниматель выиграл торги на аренду земли в МО "Свердловское городское поселение", пишет издание. Взятка будто бы была платой за покровительство при дальнейшем выкупе территорий.

По версии следователей, Бойченко выступал посредником в передаче взятки другому депутату МО "Свердловское городское поселение" Дмитрию Симонову. Сейчас он живет на Кипре. Следственный комитет возбудил уголовное дело, Бойченко задержали на двое суток. Следствие намерено просить о его аресте.

Бойченко 44 года. Его избрали в совет депутатов МО "Свердловское городское поселение" в 2021 году.

Дарья Нехорошева


