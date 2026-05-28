На реставрацию Рыцарского зала в Эрмитаже потратят до 19,4 млн рублей

Рыцарский зал в Эрмитаже собираются отреставрировать за сумму, не превышающую 19,4 млн рублей, обратила внимание "Фонтанка". Информацию на сайте госзакупок разместили 25 мая. Заказчиком выступает сам музей. Выполнить реставрационные работы нужно будет в течение 240 дней с момента заключения контракта.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, отреставрировать лепнину, позолоченные элементы, мрамор, деревянные оконные рамы. Необходимо установить световое оборудование и камеры видеонаблюдения, а также заменить приборы отопления.

Кроме того, победитель конкурса обязан установить прозрачный экран из противоударного стекла на композиции "Рыцари на конях". Высота защитного экрана составит 1,3 метра.

Рыцарский зал в Эрмитаже считается одним из самых популярных среди посетителей. Там выставлены образцы западноевропейского оружия XV–XVII веков, доспехи, а также фигуры рыцарей на конях.

В мае 45-летний житель Ленобласти сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа. Нарушителя порядка задержали росгвардейцы. Он оказывал сопротивление и пытался вступить в конфликт с работниками музея. Представители СК просили арестовать мужчину, однако суд посчитал доводы следствия недостаточно убедительными. Житель Ленобласти заявил, что не хотел нарушать закон.

Ранее посетитель Эрмитажа сел на трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на скамью. Экспонатам понадобилась реставрация. В марте суд взыскал с нарушителя 825 тысяч рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру