День города 2026 года в Петербурге стал самым холодным в XXI веке

В 2026 году в Петербурге прошел самый холодный День города с начала XXI века, рассказал 28 мая городской синоптик Александр Колесов в соцсетях. Накануне 27 мая температура воздуха не поднималась выше +9 градусов. Синоптик также подчеркнул, что День города в 2026 году оказался одним из самых холодных за всю историю наблюдений.

По данным Колесова, самый холодный День города фиксировали в 1888 году. Тогда температура не поднималась выше +5,3 градусов. До 2026 года считалось, что самый холодный День города был 27 мая 2001 года, тогда температура воздуха составила +11,9 градусов.

В ближайшие дни температура в городе не превысит +10 градусов, отметил Колесов. По его словам, погода улучшится в воскресенье, 31 мая. На следующей неделе температура повысится до +20 градусов.

Накануне в Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные 323-летию со дня основания Петербурга. Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский возложили цветы к усыпальнице Петра I в Петропавловской крепости. Также представители Петербурга вместе с депутатами Государственной думы возложили цветы у Медного всадника. Кроме того, в День города Беглов и Бельский заложили капсулу времени в Мариинском дворце. Вскрыть ее собираются ровно через сто лет, в 2126 году.

