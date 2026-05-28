Более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Представители более чем 130 стран и территорий мира станут участниками Петербургского международного экономического форума, сообщили 28 мая в пресс-службе ПМЭФ. В 2025 году участниками мероприятия стали 24,2 тысячи человек из 144 стран и территорий.

"К настоящему времени в мероприятиях Форума свое участие подтвердили представители более 130 стран и территорий, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей", — рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В числе заявленных участников оказались главы госструктур и международных организаций, представители бизнеса, экспертного и научного сообщества и журналисты. Отдельно в пресс-службе упомянули главу комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, который в рамках ПМЭФ поучаствует, в частности, в сессии "Россия — США: диалог культур". Помимо этого, Американская торговая палата и Росконгресс проведут бизнес-диалог для обсуждения взаимодействия между предпринимателями обеих стран.

Ранее сообщалось, что на форум прибудут официальные делегации из Бразилии, Египта, Китая, Узбекистана, Филиппин и других стран. Также участвовать в ПМЭФ пожелал член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, а его однопартиец Маркус Фронмаер сообщал о получении приглашения на ПМЭФ.

Как писал ЗАКС.Ру, что в деловой программе ПМЭФ заявлены только два представителя Смольного. Ими стали главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана и комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Форум стартует на следующей неделе, его работа продлится с 3 по 6 июня.

