Комитет госфинконтроля переезжает в "Невскую ратушу"

Петербургский комитет государственного финансового контроля приступил к переезду в помещения бизнес-центра "Невская ратуша", информацию об этом подтвердили ЗАКС.Ру в ведомстве 28 мая. Дату окончательного переселения назвать затруднились.

Проект постановления о смене адреса комитета появился накануне на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Сейчас ведомство располагается в доме №7 по улице Рылеева. После завершения переезда оно обоснуется в доме №9, строение 1 в Дегтярном переулке. По этому адресу находится один из корпусов "Невской ратуши".

Это не первый случай переселения смольнинского комитета в бизнес-центр за последнее время. Неделей ранее ЗАКС.Ру выяснил, что в его помещения въехал комитет по природопользованию. До этого место расположения сменил комитет по молодежной политике.

Здание в "Невской ратуше" для размещения органов исполнительной власти Смольный выкупил в конце 2025 года за 22 млрд рублей. К тому моменту городское правительство уже владело одним из корпусов БЦ. Его приобрели еще в 2018 году, общая его стоимость с процентами по рассрочке превысила 20 млрд рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру