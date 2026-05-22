Комитет по природопользованию перебрался в "Невскую ратушу"

Петербургский комитет по природопользованию сменил место расположения на здание бизнес-центра "Невская ратуша", сообщили 22 мая ЗАКС.Ру в ведомстве. Утром на сайте Смольного появился проект постановления, согласно которому местонахождением комитета следует считать дом № 9, строение №1, в Дегтярном переулке. Здание относится к комплексу бизнес-центра.

По словам собеседника ЗАКС.Ру, переезд начался около месяца назад, в 20-х числах апреля, и к настоящему времени завершился. Ранее комитет располагался в доме № 20 по улице Чайковского.

В начале мая Смольный выложил проект постановления о смене адреса комитета по молодежной политике. Как выяснил ЗАКС.Ру, к тому моменту ведомство уже переселилось из здания № 31 по Большой Морской улице в "Невскую ратушу".

Здание в бизнес-центре Смольный выкупил в конце 2025 года за 22 млрд рублей. К тому моменту городскому правительству уже принадлежал один из корпусов "Невской ратуши". Его приобрели в 2018 году, с учетом процентов по рассрочке стоимость превысила 20 млрд рублей.

