Ночью над Ленобластью сбили три БПЛА

В небе над Ленинградской областью в ночь с 21 на 22 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Воздушная опасность действовала меньше часа — с 02:34 до 03:03. В результате атаки никто не пострадал. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. С проблемами со связью и медленной загрузкой сайтов столкнулись петербуржцы. Судя по данным сервиса Downdetector, свыше 7,2 тысячи пользователей обратили внимание на неполадки. Большинство горожан отмечают общий сбой мобильного интернета.

В ночь с 21 на 22 мая силы ПВО ликвидировали 217 беспилотников в небе над Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, сообщает Минобороны.

Накануне угрозу БПЛА дважды объявляли в Ленобласти. Тогда Дрозденко сообщил об одном сбитом беспилотнике. В этот день режим воздушной опасности также вводили в Петербурге. Жителей предупредили об ограничении работы интернета в целях обеспечения безопасности.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру