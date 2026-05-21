В Петербурге объявили угрозу БПЛА

Вечером 21 мая в Петербурге объявили об угрозе атаки беспилотников. Оповещение с предупреждением опубликовали в 19:36. Возможны перебои в работе мобильного интернета. Также в аэропорту "Пулково" с 18:31 введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Еще днем губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в соцсетях об ограничении работы интернета в целях безопасности.

Ранее в этот день режим воздушной опасности дважды вводили в Ленинградской области. Как минимум один беспилотник силы ПВО сбили в небе над Ленобластью. Глава региона Александр Дрозденко сообщил об уничтоженном БПЛА в 19:12.

В последний раз об угрозе БПЛА в Петербурге уведомляли утром 20 мая. Режим воздушной опасности сохранялся менее часа.

Обновление: В 20:17 режим воздушной опасности сняли.

