В Ленобласти спустя 11 часов сняли режим воздушной опасности

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 19 мая объявил об отбое воздушной опасности в регионе. Режим угрозы БПЛА действовал свыше 11 часов – с 9:48 по 21:15. За это время над регионом сбили 9 беспилотников.

На протяжении всего дня глава Ленобласти сообщал о сбитых БПЛА. Последнее сообщение о сбитых беспилотниках Дрозденко опубликовал в 17:49. Также сегодня в работу петербургского аэропорта Пулково вводились корректировки для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз о воздушной опасности в Ленобласти предупреждали в ночь на 17 мая. Тогда режим сохранялся свыше 6 часов. Угроза не подтвердилась.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру