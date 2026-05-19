Новости 19 мая 2026, 23:21

В Ленобласти спустя 11 часов сняли режим воздушной опасности

фото ЗакС политика

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 19 мая объявил об отбое воздушной опасности в регионе. Режим угрозы БПЛА действовал свыше 11 часов – с 9:48 по 21:15. За это время над регионом сбили 9 беспилотников.

На протяжении всего дня глава Ленобласти сообщал о сбитых БПЛА. Последнее сообщение о сбитых беспилотниках Дрозденко опубликовал в 17:49. Также сегодня в работу петербургского аэропорта Пулково вводились корректировки для обеспечения безопасности полетов. 

В последний раз о воздушной опасности в Ленобласти предупреждали в ночь на 17 мая. Тогда режим сохранялся свыше 6 часов. Угроза не подтвердилась.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


