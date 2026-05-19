На стройке "Судебного квартала" в результате взрыва баллона погиб рабочий

Днем 19 мая на территории стройки "Судебного квартала" в Петроградском районе взорвался газовый баллон. В результате происшествия погиб рабочий, еще один госпитализирован, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Сейчас на месте работают представители Следственного комитета, МЧС. По данным экстренных служб, в цементовозе разгерметизировался один из восьми газовых баллонов. Следком начал доследственную проверку, сообщает РИА Новости.

После введения в эксплуатацию "Судебного квартала" туда переедут Верховный суд, Высший арбитражный суд и судебный департамент. По состоянию на май 2026 года на реализацию проекта выделили 62,5 млрд рублей.

