Двое несовершеннолетних пострадали во время ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП на улице Орджоникидзе в Московском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Вечером 16 мая 56-летний водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек 2011 года рождения, пересекавших дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.

По данным полицейских, несовершеннолетние сейчас находятся в пятой детской городской больнице имени Нила Филатова. Одну из девушек госпитализировали в тяжелом состоянии, другую привезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным "Фонтанки", пострадавшие ехали вдвоем на одном электросамокате.

Несколькими днями ранее пассажирский автобус врезался в здание комитета по транспорту на улице Моисеенко. В результате происшествия пострадал водитель автобуса. Его доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Также в конце апреля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Карпинского в Калининском районе Петербурга. Пострадали один взрослый и трое несовершеннолетних.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру