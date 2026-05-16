Пенсионерка отдала мошенникам почти 163 млн рублей золотом и наличными

Пожилая жительница Петроградского района передала телефонным мошенникам 162,9 млн рублей, в том числе 8,8 килограмма золотых слитков, сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пенсионерка отдала злоумышленникам денежные средства и слитки после серии звонков о необходимости "декларирования" сбережений. Похищенные деньги и ценности пока не обнаружены. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В полицию Калининского района 75-летняя женщина обратилась ночью 15 мая. По ее словам, неизвестные с апреля звонили ей и убеждали передать их курьеру накопления, оставшиеся после смерти мужа. Около 05:00 того же дня сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого курьера мошенников на улице Демьяна Бедного. Следствие устанавливает все детали произошедшего.

В конце апреля в Петербурге 15-летний подросток передал мошенникам бабушкин сейф с 6,4 млн рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По делу задержали 17-летнюю школьницу. После ее отпустили под обязательство о явке.

