В Петербурге подросток передал мошенникам бабушкин сейф с 6,4 млн рублей

Жительница Приморского района Петербурга сообщила правоохранительным органам, что ее 15-летний внук передал мошенникам сейф, в котором хранились 6,4 млн рублей. Решиться на такой поступок его вынудили телефонные мошенники, которые убедили его в необходимости "обеспечить безопасность личных накоплений бабушки".

Передача сейфа с крупной суммой наличных прошла 13 апреля. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что задержали причастную к мошенничеству 17-летнюю ученицу 11 класса. Ее отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, также связанную с хищением денежных средств. Юноша за вознаграждение передавал знакомым учетные записи людей. В дальнейшем эти сведения использовались для кражи денег с банковских карт.

