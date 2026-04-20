В ДТП в Тосненском районе пострадали 13 человек

Полиция начала проверку по факту ДТП на автодороге А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Происшествие произошло 20 апреля около 7:20 утра. В результате 13 человек получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники ведомства выяснили, что водитель грузового автомобиля "Шакман", ехавший от Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал цепную аварию. Столкнулись сразу четыре транспортных средства, среди которых микроавтобус "Мерседес Спринтер" и грузовой автомобиль "ДАФ" с прицепом. По словам водителя "Шакмана", авария произошла потому, что у автомобиля отказали тормоза.

Полицейские работают на месте происшествия. Они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне вечером на севере Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В итоге пострадали один взрослый и трое несовершеннолетних.

