Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на севере Петербурга

Полицейские проводят проверку после ДТП на улице Карпинского в Калининском районе, сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Происшествие произошло 18 апреля в 22:10. В результате пострадали один взрослый и трое несовершеннолетних. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным ведомства, водитель 30 лет перестраивался в другой ряд и врезался в автомобиль "Джип", который, в свою очередь, столкнулся с еще тремя машинами. Пострадал 38-летний взрослый и несовершеннолетние в возрасте 10, 6 и 3 лет.

"Пассажиры автомобиля "Ниссан", мальчики 2016, 2020, 2023 года рождения, находились на заднем сидении автомобиля в детских креслах. Все трое доставлены в детскую городскую больницу имени Раухфуса," - доложил начальник отдела ГАИ по Калининскому району Сергей Зинчик.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Судя по видеозаписям ДТП, опубликованным в соцсетях, одна из машин перевернулась. Другая вылетела с дороги на газон.

