В Петербурге задержали теневых банкиров с оборотом в 600 млн рублей

Сотрудники полиции задержали трех человек, подозреваемых в нелегальном выводе денежных средств за границу и ведении незаконной банковской деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Общий объем банковских операций, проведенных фигурантами, превысил 600 млн рублей. Доход подозреваемых составил 24 млн рублей.

Полицейские установили, что в незаконных международных финансовых операциях участвовали женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет. Они переводили средства за границу под предлогом оплаты внешнеторговых контрактов. Подозреваемые предоставляли в банки фиктивные документы на поставку строительных материалов и других товаров. Еще фигуранты оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.

Во время обысков правоохранители изъяли технику, средства связи и деньги. Также в оперативных мероприятиях участвовали представители УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни. Фигуранты арестованы.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

