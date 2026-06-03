Дрозденко на ПМЭФ прокомментировал атаку беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе ПМЭФ 3 июня высказался по поводу атаки БПЛА, прошедшей минувшей ночью. По его словам, в результате происшествия обломки упали на несколько частных домов в Лужском районе.

По рассказу главы региона, атака началась в 02:28. За четыре минуты до этого он сам попытался выяснить обстановку.

— За четыре минуты [до атаки] почему-то решил позвонить, спокойно ли у нас или нет, как сглазил. Вот, 59 беспилотных летательных аппаратов у нас сбито на территории области, без разрушений на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. [...] Осколками были посечены частные дома, там несерьезные разрушения, — сообщил Дрозденко журналистам в рамках пресс-подхода.

Комментировать ситуацию в других регионах губернатор отказался.

Прошедшей ночью беспилотники атаковали не только Ленобласть, но и Петербург. По словам главы города Александра Беглова, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру