Полиция задержала треш-блогера после убийства голубя на Лиговском проспекте

Сотрудники полиции задержали вечером 25 июля двоих молодых людей после появления в интернете видеозаписи с жестоким убийством голубя неподалеку от станции метро "Лиговский проспект", сообщила "Фонтанка". По данным издания, 25-летний и 23-летний уроженцы Курганской области задержаны на двое суток.

Инцидент произошел ранее на Лиговском проспекте. На видеозаписи юноша бьет и топчет живую птицу. В роли помощника выступает еще один участник съемки. За происходящим наблюдает их подружка.

Позже блогер опубликовал еще одно видео, в котором заявил, что не жалеет об убийстве птицы. Свои действия он мотивировал тем, что голуби могут разносить инфекции.

Молодых людей задержали в субботу около 22:00. По факту произошедшего организована проверка по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). Санкция за издевательства над животными с публичной демонстрацией в интернете предусматривает, в частности, штраф в размере 100-300 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру