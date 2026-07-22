Подростку назначили домашний арест по делу о поджоге двух АЗС в Ленобласти

Несовершеннолетнего отправили под домашний арест до 19 сентября по обвинению в поджоге двух автозаправок в Ленинградской области, сообщила 22 июля "Фонтанка". Подростку вменяют совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), пишет издание со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

По версии следствия, 20 июля молодой человек поджег две АЗС во Всеволожском районе. Заправки находились друг от друга в 10 километрах, одна в районе Бугров, а другая рядом с садоводством "Колос". Подростка задержали в тот же день.

Согласно предъявленному обвинению, поджог был совершен с целью дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений.

В последнее время в Петербурге и Ленобласти расследуются несколько уголовных дел о поджогах, в которых фигурируют несовершеннолетние. Так, 17 июля в Петербурге задержали 16-летнего подростка после попытки поджога АЗС на улице Непокоренных. Следствие возбудило дело по статье о теракте. По предварительным данным, подростка могли склонить к преступлению мошенники.

До этого, 12 июня, несовершеннолетний 2012 года рождения поджег релейный шкаф и светофор на станции Ржевка — Пискаревка Октябрьской железной дороги. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру