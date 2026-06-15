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Новости 15 июня 2026, 15:22

Подростку назначили домашний арест после поджога на станции ОЖД

фото ЗакС политика Подростку назначили домашний арест после поджога на станции ОЖД

Красногвардейский районный суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в поджоге транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщила 15 июня Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Несовершеннолетнему вменяют совершение теракта (ч.1 ст. 205 УК). Он пробудет под домашним арестом минимум до 22 июня.

По версии следствия, в День России, 12 июня, подросток 2012 года рождения поджег на станции "Ржевка — Пискаревка" релейный шкаф и светофор на железнодорожном перегоне. После этого он скрылся с места происшествия. По данным силовиков, подозреваемый совершил этот поступок для дестабилизации работы органов власти.

На следующий день несовершеннолетнего задержали. Ему еще не предъявили обвинение. По статье о совершении террористического акта предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

В конце прошлой недели Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил под домашний арест 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге двух автомобильных заправочных станций в деревне Велигонты. По версии следствия, несовершеннолетний действовал под влиянием неизвестного куратора, с которым переписывался в одном из мессенджеров. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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