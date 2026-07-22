Утром над Ленобластью сбили девять БПЛА

Силы противовоздушной обороны 22 июля сбили в небе над Ленинградской областью девять беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений в Ленобласти не зафиксировали.

Дрозденко сообщил о воздушной угрозе ночью в 2:36. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. После в 5:00 губернатор написал о шести уничтоженных БПЛА. Режим воздушной опасности отменили в 6:56. Глава региона поблагодарил силы ПВО за работу и защиту Ленобласти от атак беспилотников.

На фоне атаки аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Режим для воздушной гавани действовал с 3:03 до 6:43. Из регионов СЗФО ограничения вводили в аэропорте Пскова.

По данным Минобороны, в ночь с 21 на 22 июля силы ПВО ликвидировали 242 БПЛА над территориями Ленинградской, Новгородской, Псковской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республики Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. В предыдущий раз режим воздушной опасности в регионе дважды объявляли 18 июля. Тогда Дрозденко сообщил о падении обломков одного из летательных аппаратов на палубу судна на Финском заливе. Возгорания не произошло. В результате атаки никто не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру