Беспилотную угрозу объявляли утром в Ленобласти

Режим воздушной опасности отменен в Ленинградской области утром 18 июля, сообщил в социальных сетях глава региона Александр Дрозденко. По его словам, обломки одного из БПЛА упали на палубу судна на Финском заливе. Сам режим за прошедшие несколько часов вводили дважды.

В первый раз о воздушной угрозе Дрозденко сообщил в 04:28. В следующие два часа над территорией Ленобласти сбили шесть беспилотников, после чего режим отменили. Однако уже в 06:43 Дрозденко написал о повторном объявлении режима воздушной угрозы. В этот раз опасность действовала до 09:57.

"За время атаки сбито восемь БПЛА противника. Пострадавших нет. Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло", — написал Дрозденко после второй отмены воздушной угрозы.

Губернатор уточнил, что сведений о других инцидентах не поступало.

По данным Минобороны, всего за утро субботы было уничтожено 379 БПЛА над 20 регионами и акваторией Азовского и Черного морей. На фоне атаки в Ленобласти петербургский аэропорт Пулково переходил к приему и отправке рейсов по согласованию. Режим действовал в воздушной гавани с 05:22, все ограничения в аэропорту сняли в 10:05.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру