Петербург и Вологодчина подписали четыре соглашения о сотрудничестве

Представители петербургской делегации 17 июля подписали с правительством Вологодской области четыре соглашения о сотрудничестве. На церемонии подписания присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Вологодчины Георгий Филимонов. Соглашения направлены на обмен опытом, реализацию совместных проектов и развитие взаимодействия между регионами в сферах здравоохранения, туризма, образования и социальной поддержки населения.

"Расширяем взаимодействие сразу по нескольким стратегическим направлениям. [...] Все подписанные соглашения и достигнутые договорённости имеют практическое значение и будут способствовать реализации совместных проектов, укреплению экономики и социальной сферы наших регионов", — написал Филимонов в соцсетях.

Стороны заключили соглашения о сотрудничестве Вологодчины с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова, а также между особой экономической зоной Петербурга и Корпорацией развития Вологодской области. Участники встречи также договорились о совместной работе двух молодежных парламентов регионов и взаимодействии Санкт-Петербургского государственного технического университета с Вологодским государственным университетом.

Петербургская делегация во главе с Бегловым прибыла в Вологодскую область утром 17 июля. Первым мероприятием стала церемония возложения цветов к мемориалу на Пошехонском кладбище Вологды. После Беглов и Филимонов провели рабочую встречу, на которой обсудили сотрудничество в сферах промышленности, медицины, образования и науки. В ходе поездки губернатор Северной столицы также планирует посетить промышленное предприятие в регионе и встретиться с жителями блокадного Ленинграда.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Беглов