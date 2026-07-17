Министр энергетики Цивилев обсудил с Дрозденко последствия шторма в Ленобласти

В Ленинградской области 17 июля состоялась рабочая встреча министра энергетики Сергея Цивилева и главы региона Александра Дрозденко. Стороны обсудили ликвидацию последствий недавнего грозового шторма, подготовку энергетического комплекса Ленобласти к осенне-зимнему периоду, развитие электросетевой инфраструктуры и реализацию программы газификации.

"Поблагодарил Сергея Евгеньевича и федеральное правительство за внимание к проблемам и задачам региона", — написал Дрозденко в соцсетях.

Участники встречи обсудили подготовку Ленобласти к летнему периоду, в частности, к возможным лесным пожарам, ураганам и паводкам. Дрозденко рассказал Цивилеву об успехах региональных служб по ликвидации последствий грозового шторма, который прошел в области на прошлой неделе и привел к частичным отключениям электроэнергии. Специалисты перевели аварийные бригады на круглосуточное дежурство, проверили резерв техники и оборудования. Ситуация находится на контроле властей Ленобласти.

Министр и губернатор поговорили о подготовке к отопительному сезону, капитальный ремонт тепловых сетей и программе повышения надежности электросетевого комплекса на 2027–2031 годы. Объем финансирования в этот проект составил порядка 14 млрд рублей. Дрозденко также рассказал Цивилеву о планах до 2030 года провести газ в 4,54 тысячи домов и 81 котельную в 366 населенных пунктах. Сейчас природный газ есть в 731 населенном пункте региона.

В конце прошлой недели на Ленобласть обрушился грозовой шторм с ураганным ветром. В результате природного катаклизма погибли две женщины в Финском заливе. Из-за стихии без электричества остались порядка 42,5 тысяч жителей региона, а ветер повалил свыше 500 деревьев. В Петербурге от урагана также пострадали несколько автомобилей, часть улиц затопило. По данным "Водоканала", из-за грозы в городе выпало более половины месячной нормы осадков.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко