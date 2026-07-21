Пассажирку метро задержали за нападение с ножом на сотрудницу Росгвардии

Нетрезвую пассажирку метро задержали накануне вечером после нападения с ножом на сотрудницу Росгвардии, сообщили 21 июля в ведомстве. Сотрудница вневедомственной охраны в свободное от работы время попыталась угомонить неадекватную девушку, но встретила вооруженный отпор. Теперь нападавшей грозит уголовное дело.

Инцидент произошел в понедельник около 23:00. Пассажирка поезда демонстрировала признаки наркотического опьянения, она кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол. Росгвардеец ехала в том же вагоне, она обратилась к машинисту с просьбой вызвать наряд полиции на станцию "Площадь Александра Невского".

После остановки поезда силовик попыталась вывести дебоширку на платформу. В ответ девушка достала нож и ранила силовика в правое предплечье.

"Несмотря на это, злоумышленнице не удалось вырваться, после чего нападавшую задержали подоспевшие сотрудники полиции", — рассказали в Росгвардии.

Задержанную доставили в 76-й отдел полиции, нож изъяли. Прибывшие на место медики оказали первую помощь пострадавшей, после чего она обратилась в травмпункт. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру