Транспортная прокуратура начала проверку после пропажи двух туристов на Ладоге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия с маломерными судами на Ладожском озере. Накануне из-за сильного ветра двое из 14 туристов, отправившихся по реке Тихой в Приозерске, пропали. Поиски продолжаются.

Обстоятельства происшествия устанавливает Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта.

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Об инциденте сообщило накануне вечером ГУ МЧС по Ленинградской области в мессенджере "Макс". По предварительным данным, группа, в которую входили пять детей, вышла на маломерных судах из Приозерска. Сильный ветер вынес лодки в акваторию Ладожского озера.

Спасателям удалось обнаружить 12 человек, их доставили в населенные пункты Приозерского района и на остров Селькамарьянсаари. В числе эвакуированных оказались все дети, находившиеся в группе. Поиски двух взрослых продолжаются.

Ранее ЗАКС.Ру писал о гибели двух женщин, вышедших в грозу на прогулку на сапбордах по Финскому заливу у поселка Шепелево Ломоносовского района. Они не вернулись на берег, спасатели обнаружили тела во время поисковой операции.

Алиса Ремнева